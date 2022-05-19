Москва, , 15:23 — REGNUM Российский президент Владимир Путин проведёт 20 мая заседание Совета безопасности страны. Оно состоится в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

Ожидается, что участники заседания обсудят вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Секретарь Совбеза Николай Патрушев выступит с основным докладом по укреплению суверенитета России в глобальном информационном пространстве.

«Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Запад ведёт против России необъявленную войну, предлогом для которой стала Украина.

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