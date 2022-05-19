Калуга, 19 мая 2022, 15:40 — REGNUM Калужское отделение Банка России 21 мая присоединится к акции «Ночь музеев 2022» и проведет интерактив «Найди меня» в музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотаревых». На мероприятии калужане смогут познакомиться с фотовыставкой памятных монет Банка России «Драгоценный мир живой природы», а также узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Памятная монета Банка России из серии «Драгоценный мир живой природы»
Памятная монета Банка России из серии «Драгоценный мир живой природы»
Банк России

Интерактив «Найди меня» пройдет с 17:00 до 18:00. Посетителям музея нужно будет найти ответы на вопросы интерактива на полотнах выставки и представить фотофакт организаторам. Участников интерактива ждут памятные сувениры. Банк России регулярно выпускает памятные монеты с изображениями редких представителей фауны, призывая тем самым к защите природного многообразия. Всего с 1992 года было выпущено более 150 монет из драгоценных металлов в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Тематическая экспозиция состоит из 30 фотопанно на которых помимо изображения памятных монет представлена информация о животных и окружающем их мире. Посетители музея смогут увидеть изображения манула, красного коршуна, амурского горала и других редких видов животных.

В рамках акции «Ночи музеев» вход в музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых» свободный.

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