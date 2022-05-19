Калуга, , 15:40 — REGNUM Калужское отделение Банка России 21 мая присоединится к акции «Ночь музеев 2022» и проведет интерактив «Найди меня» в музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотаревых». На мероприятии калужане смогут познакомиться с фотовыставкой памятных монет Банка России «Драгоценный мир живой природы», а также узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Памятная монета Банка России из серии «Драгоценный мир живой природы» Банк России

Интерактив «Найди меня» пройдет с 17:00 до 18:00. Посетителям музея нужно будет найти ответы на вопросы интерактива на полотнах выставки и представить фотофакт организаторам. Участников интерактива ждут памятные сувениры. Банк России регулярно выпускает памятные монеты с изображениями редких представителей фауны, призывая тем самым к защите природного многообразия. Всего с 1992 года было выпущено более 150 монет из драгоценных металлов в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Тематическая экспозиция состоит из 30 фотопанно на которых помимо изображения памятных монет представлена информация о животных и окружающем их мире. Посетители музея смогут увидеть изображения манула, красного коршуна, амурского горала и других редких видов животных.

В рамках акции «Ночи музеев» вход в музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых» свободный.

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