Ижевск, 19 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Первый в Удмуртии «Фермерский островок» заработал в Ижевске. Он расположен в магазине торговой сети «Пятерочка» по адресу: ул. Клубная, д. 38. Жители Ижевска теперь могут купить здесь молочную продукцию, крафтовые сыры, уникальные продукты из меда, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие произведенные в регионе товары.

Цитата канала moibiz В Удмуртии открылся «Фермерский островок»

Привлекательной особенностью новой точки станут перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.

Проект Корпорации МСП «Фермерский островок» запущен в Удмуртии при поддержке правительства региона. Его цель — помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной малыми сельхозпредприятиями региона, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Фермерский островок» дает небольшим сельхозпроизводителям хорошую возможность расширить рынок сбыта и представить собственную продукцию в магазинах федеральных ретейлеров. Розничные сети в свою очередь расширяют ассортимент местных продуктов и привлекают дополнительное внимание покупателей», — сказал он.

Александр Исаевич напомнил, что Корпорация МСП сопровождает создание «Фермерских островков» на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. При этом оператор торговой точки может привлечь финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.

Оператором первого «Фермерского островка» в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Наш фермер». Он объединил 30 фермеров из разных районов Удмуртской Республики.

«Ассортимент продукции достаточно обширный и очень привлекательный для потребителя. Представлена молочная продукция, крафтовые сыры, мясные деликатесы, колбасы, уникальная медовая продукция, натуральные растительные масла», — рассказала заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

Она отметила, что запуск проекта «Фермерский островок» в регионе поможет местным сельхозпроизводителям расширить возможности для реализации своей продукции, а покупателям даст возможность покупать свежие и экологичные продукты. Польза от появления «Фермерского островка» есть и для партнера-ретейлера.

«Для «Пятерочки» развитие этого формата означает, что еще больше локальных производителей смогут представить свою продукцию в магазинах торговой сети, а покупатели смогут найти еще больше местных товаров в магазинах у дома», — отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group (управляет торговой сетью «Пятерочка») Станислав Богданов.

Для размещения продукции на полках «Фермерского островка» производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистрированными в регионе, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

«Данный проект — это прекрасная возможность для небольших сельхозтоваропроизводителей региона выйти на новые рынки сбыта, и ею обязательно надо пользоваться», — подчеркнул он.

Положительную оценку проекту дал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Для многих отечественных производителей вход в большие торговые сети затруднен из-за недостаточности объема поставок для удовлетворения потребностей и относительно высокой оптовой закупочной цены на свою продукцию. В результате, крупные сети не были сильно заинтересованы в работе с малыми и средними хозяйствами.

Привлечение к работе проекта крупных сетей может создать новый вектор развития отношений между фермерами и торговыми сетями. С учетом наличия тренда на потребление натуральных, качественных, чистых и отечественных продуктов, полагаю, сети будут активнее работать с фермерскими хозяйствами при наличии реального работающего и успешного примера».

Напомним, «Фермерский островок» работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям и работающих в рамках кооперации. В настоящее время «Фермерские островки» уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново.

До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Проект реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП, подать заявку на открытие «островка» можно через МСП. РФ.