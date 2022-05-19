Москва, , 15:19 — REGNUM Российский предприниматель Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер. Об этом сообщает портал StarHit 19 мая.

Алишер Усманов Kremlin.ru

Известно, что в начале мая 2022 года Усманов подал заявление на развод, а сегодня состоялась встреча между представителями сторон. Теперь супругам предоставили две недели на принятие окончательного решения.

Напомним, что Алишер Усманов и Ирина Винер находятся в законном браке 30 лет. До этого пара почти 20 лет состояла в любовных отношениях.

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