Москва, 19 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Российский предприниматель Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер. Об этом сообщает портал StarHit 19 мая.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Известно, что в начале мая 2022 года Усманов подал заявление на развод, а сегодня состоялась встреча между представителями сторон. Теперь супругам предоставили две недели на принятие окончательного решения.

Напомним, что Алишер Усманов и Ирина Винер находятся в законном браке 30 лет. До этого пара почти 20 лет состояла в любовных отношениях.