19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлеры ФРГ Олафа Шольца, согласившегося с президентом Эммануэлем Макроном, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз может быть длительным.

Мирослава Романенко, , 15:33 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз может быть длительным.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина запросила членство в Европейском союзе. Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку. Одновременно с этим мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», — отметил он.

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Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram.

«По-моему, они ждут, когда Украина закончится и нечему будет вступать», — написала Ekaterina S.

«Вся жизнь впереди — надейся и жди», — иронизирует Irina M.

«Дали понять, что они украинцев не ждут», — отреагировал один из комментирующих.

«Вот же манипуляторы — поманили и соскочили», — с сарказмом добавил Avdrug.

«Зеленский что, зря опросник заполнял?..» — не без юмора поинтересовался Igor.

«В том состоянии, в котором находится их страна, они еще лет 20 не попадут в ЕС», — пишет Qwerty.

«Обманули украинцев опять — пшеницу вывезли, металлолом поставили», — отметил Д. М.

«Да тут и так понятно. Они оттягивают, потому что не знают, чем закончится спецоперация. Хотят максимального сопротивления Украины России. А там по результатам примут решение. И, конечно же, решение будет только одно. Никакого ЕС и сотрудничества. Это гибридная война Запада и России», — считает Алексей Т.

«Чтобы что-то получить, Украина должна дать! А что есть у неё? Обещание принять в ЕС — новая система организации колоний», — добавил Petr.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ЕС через пару лет развалится, тогда Украина и вступит туда», — смеется МВТ.

«Эх, украинцы, жалко вас… Столько скакали… своих земляков убивали, земли свои растеряли… И всё ради того, чтобы вас так и не приняли в стадо Европы», — написал Н. И.

«Европа включила динамо», — иронизирует Vlad A.

«К моменту, когда Украину согласятся взять в ЕС, или Украины не будет, или ЕС развалится, а может, и то и другое. Так что вопрос решится сам собой», — прокомментировала Анастасия.

«Вывезти зерно — это быстро и прагматично. Чего ещё надо?» — не без сарказма поинтересовалась Елена П.

«А они думали, опросник заполнили и всё? Их же кормят обещаниями только. Они — разменная монета, возомнившая себя золотым червонцем», — добавил Михаил И.

«Украина сейчас занята — вступает в Российскую Федерацию», — иронизирует Artem K.

«Турция подскажет, сколько этот процесс длится», — с сарказмом отметил Михаил.

«Да, Украина как натравленная беспородная собака, которой всё больше и больше подсыпают яда в пищу! Они всё с большим аппетитом заглатывают этот зомби-корм, за который расплачиваются жизнями людей… А как будут платить финансовые долги, даже не думают…» — пишет Нинико.

«Месть — это блюдо, которое подают холодным. Шольц не забудет, как об него вытерли ноги», — отреагировала HelenB243.

«Короче… Мы вам позвоним», — с юмором подытожил antimanager.