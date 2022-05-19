Чикаго, США, 19 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Слово «ожирение» носит «расистский характер» и должно быть заменено на «людей с бóльшим размером тел», с такой идеей выступило одно из образовательных учреждений американского штата Иллинойс. Об этом 18 мая сообщает New York Post.

«Люди с бóльшим размером тел

Соответствующая заметка, озаглавленная «Борьба с негативным восприятием излишнего веса и фэтфобией в общественном здравоохранении» (Addressing weight stigma and fatphobia in public health), появилась в колледже общественного здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго. Ее автор Аманда Монтгомери указала на то, что ученые, исследующие вопросы расы, в прошлом использовали «излишний вес и различные характеристики тела», чтобы отнести чернокожих к »менее цивилизованным» расам и тем самым оправдывали «рабство, расизм и классизм». С ее же помощью, по мнению Монтгомери, осуществлялся контроль женщин.

Монтгомери также утверждает, что потеря веса »оказывает пагубное влияние на нашу физиологию», и многие люди не могут похудеть из-за »неконтролируемых генетических факторов или факторов окружающей среды».

В свою очередь, ВОЗ определяет, страдает ли человек ожирением, при индексе массы тела (ИМТ) более 30. В организации указывают на то, что это состояние можно «предотвратить», употребляя здоровую пищу и регулярно занимаясь физическими упражнениями. Этот показатель рассчитывается деления массы тела в килограммах на рост в метрах в квадрате. Медицинское сообщество считает «здоровым» ИМТ от 20 до 25.

Монтгомери утверждает, что ИМТ — это неверный показатель, который «не репрезентативен для всей человеческой популяции», потому что он не учитывает поведение в отношении здоровья или состав тела.