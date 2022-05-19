Таллин, , 15:15 — REGNUM

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Правительство Эстонии утвердило проекты протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и уполномочило посла страны в НАТО подписать документы. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Сообщается, что протоколы о присоединении должны быть подписаны НАТО в ближайшее время, после чего они должны быть одобрены всеми парламентами стран-членов альянса.

По словам премьер-министра Кая Каллас, решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО имеет историческое значение: «Удивительно думать, что всего четыре месяца назад Россия своими ультиматумами потребовала закрыть двери НАТО. Однако сегодня эстонское правительство недвусмысленно заявляет, что дверь в НАТО открыта, и Финляндия и Швеция могут присоединиться».

По ее словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность всего балтийского региона и Европы.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс подчеркнула, что Финляндия и Швеция уже много лет являются хорошими и близкими партнерами НАТО: «У нас будет два способных союзника, с которыми мы разделяем те же ценности и сталкиваемся с теми же проблемами, что и мы».

Она добавила, что Финляндия и Швеция обладают сильным независимым оборонным потенциалом и уже настолько тесно интегрированы в НАТО, насколько это возможно.

Министр обороны Калле Лаанет также подчеркнул, что Финляндия и Швеция уже являются для Эстонии важными партнерами в оборонном сотрудничестве, но вступление в НАТО выведет это сотрудничество на новый уровень: «В результате присоединения этих двух стран Балтийское море станет внутренним морем НАТО, что повысит безопасность стран альянса. Кроме того, мы можем начать быстрее обмениваться информацией о том, что происходит в нашем регионе по воздуху и по морю».