Москва, 19 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий ограничения для назначения принудительных работ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 60-летнего возраста, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста, с учетом положений, предусмотренных федеральным законом «О страховых пенсиях» в части возраста, по достижении которого возникает право на страховую пенсию по старости.

Сейчас принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 50-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а также военнослужащим.

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