Варшава, 19 мая 2022, 15:15 — REGNUM Польша окажет помощь Швеции и Финляндии, если они «подвергнутся нападению до вступления в НАТО», заявил в 19 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.
«Я рассматриваю вступление Швеции и Финляндии в НАТО как важный сигнал укрепления безопасности в Европе», — сказал он в ходе конференции.
18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Процесс вступления, как ожидается, займет несколько недель.
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