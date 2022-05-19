Варшава, 19 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Польша окажет помощь Швеции и Финляндии, если они «подвергнутся нападению до вступления в НАТО», заявил в 19 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Я рассматриваю вступление Швеции и Финляндии в НАТО как важный сигнал укрепления безопасности в Европе», — сказал он в ходе конференции.

«Я хочу дать понять, что в случае нападения на Швецию или Финляндию во время [процесса] их присоединения Польша придет им на помощь».

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Процесс вступления, как ожидается, займет несколько недель.