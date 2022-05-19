Бухарест, , 15:12 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление, предусматривающее предоставление выпускникам школ пособий по безработице. Об этом 19 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, на соответствующие выплаты смогут рассчитывать не сумевшие трудоустроиться молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет, закончившиеся средние и средне-специальные учебные заведения. Для этого им необходимо зарегистрироваться в службах социальной защиты по месту проживания.

Предполагается, что сумма в размере 50% от средней зарплаты по стране будет выплачиваться соискателю на протяжении 6 месяцев. Для этих целей из государственного бюджета Румынии выделено $100 млн.