Монреаль, Канада, 19 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Необходимо продолжать проверку российских спортсменов на допинг, несмотря на их отстранение, поскольку они могут вернуться на международную арену. Об этом 19 мая заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета учредителей организации.

Flymed.org Контроль допинга

По его словам, WADA продолжает сохранять диалог с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку это позволяет быть в курсе проводимых в России антидопинговых мероприятий.

«Во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях. Некоторые из них продолжают соревноваться, пусть и в нейтральном статусе. Кроме того, нельзя исключать, что они могут вернуться на международную арену», — сказал Ниггли.

Ранее сообщалось, что WADA пока не определилось с датой проведения аудиторской проверки деятельности РУСАДА.