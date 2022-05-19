Москва, 19 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Турции совсем не выгодно разрывать экономические отношения с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Стамбул. Турция

«Товарооборот между Россией и Китаем за год вырос на 27% и составил более $52 млрд, у России с Турцией товарооборот уже более $25 млрд. Турция и Россия могут увеличить товарооборот до $100 млрд и при такой перспективе уже сейчас удобнее для расчетов использовать национальные валюты.

Россия помогает Турции построить первую атомную электростанцию «Аккую» и обслуживать газопровод «Турецкий поток». Россия обеспечивает Турцию 45% потребности в природном газе, 17% потребности в нефти и 70% пшеницы.

Кроме того, Турция зарабатывает большие деньги на использовании Босфора и Стамбула для перевалки грузов. У Турции дефицит торгового баланса, то есть ее импорт из России превышает ее экспорт.

Турецкий автопром зависим от ресурсов из России. Прямые инвестиции из России идут в обрабатывающую промышленность (металлы, энергетика и т.д.) и в сферу услуг (туризм, банковское дело и т.д.).

Примеров много, это и турецкий сталелитейный завод в Искендеруне, покупка Сбербанком турецкого Denizbank, Кредит Европа по структуре счетов можно назвать турецким.

Турецкие девелоперы активно используют российские деньги как у себя, так и в России. Турция выгодно использует свое географическое местоположение.

На фоне увеличения европейскими логистическими компаниями стоимости перевозок в 2,5–4 раз и санкций Запада в отношении России турецкие порты становятся основными хабами для грузов со всех сторон — из и в Россию, Белоруссию, Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что от отношений с Россией и поставок российского природного газа не может отказаться Турция, для которой это является стратегическим вопросом.

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