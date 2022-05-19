Москва, 19 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео Rutube продолжают восстанавливать через 10 дней после кибератаки, которая произошла 9 мая. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

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«На текущий момент Rutube еще находится на стадии восстановления. Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом в пресс-службе отметили, что пока не могут сообщить точных сроков восстановления онлайн-сервиса, и уточнили, что в данный момент ведется восстановление опции «Прямые трансляции».

«Сначала у нас был лимит на количество параллельных трансляций на платформе. После атаки их было немного, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел. Сейчас мы значительно увеличили объем возможных параллельных трансляций, теперь практически все желающие могут одновременно стримить на Rutube», — добавили в пресс-службе Минцифры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что власти США намереваются приобрести специализированное программное обеспечение для мониторинга даркнета на русском языке.