Ярославль, 19 мая 2022, 15:10 — REGNUM В Ярославле суд взыскал в пользу пациента частного медицинского центра 176 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
В мае 2021 года житель Ярославля обратился в частный медицинский центр для проведения процедуры магнитно-резонансной томографии позвоночника. У мужчины были слуховые аппараты, однако его не предупредили о том, что их нужно снять. После процедуры МРТ слуховые аппараты пациента пришли в негодность. Супруга мужчины оставила письменную претензию о возмещении ущерба на сайте медцентра, но она осталась без удовлетворения. Мужчине пришлось купить новые слуховые аппараты стоимостью 126 000 рублей. Потерпевший обратился в суд с иском в Кировский районный суд.
Суд пришел к выводу, что до проведения процедуры МРТ сотрудник клиники должен был предупредить пациента о необходимости снятия слуховых аппаратов, однако не сделал этого. В пользу истца взысканы убытки в сумме 126 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 10 тысяч, и штраф в 40 тысяч.
Апелляционную жалобу медцентра областной суд оставил без удовлетворения.