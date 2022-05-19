Ярославль, , 15:10 — REGNUM В Ярославле суд взыскал в пользу пациента частного медицинского центра 176 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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В мае 2021 года житель Ярославля обратился в частный медицинский центр для проведения процедуры магнитно-резонансной томографии позвоночника. У мужчины были слуховые аппараты, однако его не предупредили о том, что их нужно снять. После процедуры МРТ слуховые аппараты пациента пришли в негодность. Супруга мужчины оставила письменную претензию о возмещении ущерба на сайте медцентра, но она осталась без удовлетворения. Мужчине пришлось купить новые слуховые аппараты стоимостью 126 000 рублей. Потерпевший обратился в суд с иском в Кировский районный суд.

«Представитель клиники в суде исковые требования не признал, указал, что истцом не доказано, что слуховые аппараты сломаны и их нельзя отремонтировать, а также то, что поломка произошла в результате проведения процедуры МРТ. Сотрудник кабинета МРТ пояснила, что перед процедурой она попросила истца снять изделия из металла. Она осмотрела пациента на наличие электронных приборов на теле, провела исследование, записала его на диск. Никаких жалоб пациент не высказывал, слуховых аппаратов у него не было», — сообщили в Ярославском областном суде.

Суд пришел к выводу, что до проведения процедуры МРТ сотрудник клиники должен был предупредить пациента о необходимости снятия слуховых аппаратов, однако не сделал этого. В пользу истца взысканы убытки в сумме 126 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 10 тысяч, и штраф в 40 тысяч.

Апелляционную жалобу медцентра областной суд оставил без удовлетворения.