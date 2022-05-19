Тбилиси, 19 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Компания, которая владеет IDS Borjomi International, предложила правительству Грузии передать часть своей доли правительству Грузии. Об этом сообщает пресс-служба IDS Borjomi Georgia.

Ids-borjomi.com «Боржоми»

«После того, как правительство Грузии одобрит предложение компании, которой принадлежит IDS BORJOMI International, компания IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае принятия предложения правительство Грузии сможет принимать участие в управлении компании. Пока же заводы по производству минеральной воды «Боржоми» простаивают, а более тысячи жителей Грузии могут остаться без работы.

Стоит отметить, 60% акций Borjomi International принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп». Из-за этого грузинская минеральная вода попала под акции, введённые против РФ. Оба завода в Боржоми приостановили работу.