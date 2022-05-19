Абакан, 19 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Хакасии проходят тотальные проверки водителей, сообщили ИА REGNUM 19 мая в республиканском МВД.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Уточняется, что инспекторы ДПС выявляют грубые нарушения правил дорожного движения — управление без прав, нетрезвое вождение и так далее.

Проверки проходят не только в Абакане, но и в других населённых пунктах республики.

«Основная задача — убрать из транспортного потока водителей-нарушителей», — подчеркнули в МВД. Ежедневно в ходе проверок от управления отстраняются десятки нетрезвых водителей. Тех, кто нарушил ПДД, привлекают к ответственности.

Автополицейские просят водителей отнестись к проверкам с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане полицейские ищут водителя, причастного к ДТП, в котором серьёзно пострадала шестилетняя девочка.

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