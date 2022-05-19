Ульяновск, 19 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Ульяновске задержана жительница Ростовской области, которую подозревают в обмане под видом оказания целительских услуг. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Свечи

Информация о происшествии в Засвияжском районе Ульяновска поступила в полицию 19 мая от 38-летней женщины. По её словам, которые приводят правоохранители, подозреваемая зашла в учебное заведение, где работает пострадавшая, и, вступив в разговор, убедила её в наличии серьёзной порчи.

Женщина согласилась на проведение специального обряда, отдав за «услуги» 22 тыс. рублей.

«Целительница» провела обряд с помощью свечей. Только после передачи денег женщина поняла, что её обманули», — говорится в релизе.

Подозреваемая задержана. В УМВД сообщают, что ею оказалась жительница Ростовской области, приехавшая в Ульяновск «по личным вопросам».

Полиция завела уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года ульяновские полицейские задержали в Самарской области трёх подозреваемых в мошенничестве. Ущерб оценён в 3 млн рублей, пострадавшими по делу проходят 19 человек.

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