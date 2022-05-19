Пекин, , 15:08 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС содействовать стабильности международных отношений в эпоху турбулентности. Об этом он заявил 19 мая в своём обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС, проходящей в формате видеоконференции.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Он отметил, что в мире с каждым днём усиливаются факторы нестабильности, неопределённости и отсутствия безопасности в международной обстановке. Это происходит на фоне «вековых изменений и невиданной за столетие эпидемии».

«Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности и радикальные перемены международные отношения», — приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) председательствует глава МИД КНР Ван И. Россию на встрече представляет глава МИД Сергей Лавров.

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