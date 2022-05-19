Липецк, , 15:07 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

19 мая выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 748 случаев заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 957 человек выписаны после курса лечения, в том числе 65 — за последние сутки.

За весь период скончались 3749 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.