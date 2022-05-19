Грозный, , 15:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых его помощник Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа «Ахмат» и их добычу с «одного участка фронта» в Луганской Народной Республике.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными «доброжелателями» с Запада», — написал Кадыров в телеграм-канале, опубликовав пост с соответствующим видео.

Глава Чечни отметил, что теперь бойцы с удовольствием направят «военную помощь Байдена и Ко» против украинских бандитов.