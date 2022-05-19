Москва, 19 мая 2022, 15:04 — REGNUM С помощью санкций наказывают политиков, отбирая или блокируя доступ к деньгам в западных банках и собственность, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.
Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения, писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
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