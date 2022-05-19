Москва, , 15:04 — REGNUM С помощью санкций наказывают политиков, отбирая или блокируя доступ к деньгам в западных банках и собственность, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Также с помощью санкций пытаются ограничивать поток доходов для российского бюджета.

Из-за высоких цен на сырьевых рынках доходный поток пока не снижается. Вместе с тем кардинально сокращается доступ к рынку передовых технологий. Это наиболее тяжелые последствия от санкций.

А что касается финансового состояния, то ситуация сбалансирована, так как есть обходные пути при продаже российского сырья, в том числе в Европу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения, писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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