Париж, 19 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Французский производитель стальных труб, мировой лидер в сфере производства стальных бесшовных труб, Vallourec объявил о прекращении своей деятельности в Европе, сообщает Le Figaro.

(сс) JWPhotowerks Стальные трубы

Компания заявляет, что больше не может производить конкурентоспособные стальные трубы в Европе. Это приведет к закрытию нескольких заводов, в том числе расположенных в Германии.

Всего по всему миру будет сокращено 2950 рабочих мест.

В компании отметили, что столкнувшись с конкуренцией со стороны восточноевропейских стран, Европа больше не может быть производственной базой для труб, предназначенных для Ближнего Востока.

Напомним, в конце 2021 года группа выставила на продажу свой немецкий завод по производству труб, на котором работало 2135 сотрудников.