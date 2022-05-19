Москва, , 15:03 — REGNUM Владелец и оператор «Википедии» включены в реестр обязанных выполнять закон «о приземлении» зарубежных компаний. Об этом 19 мая сообщает Роскомнадзор.

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Согласно законодательству, фонд Wikimedia Foundation теперь обязан открыть в России своё представительство, а также пройти регистрацию на сайте Роскомнадзора и создать форму обратной связи.

Если требования надзорного органа не будут выполнены, доступ к порталу «Википедия» может быть заблокирован на территории РФ.