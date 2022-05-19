* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM Сегодня, 19 мая, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю командира батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Мурыге. Под стражей он проведёт два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«19 мая Ленинским районным судом рассмотрено ходатайство СО УФСБ России в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2022 года включительно», — уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что на допросе после задержания уроженец Алушты (Крым) Мурыга признался, что вступил в ряды боевиков «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в начале 2015 года и отправился во Львовскую область на учения. Мурыгу обеспечили военной формой со знаками различия, оружием, боеприпасами, направили в Старобельский район Луганской Народной Республики для прохождения службы. В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Мурыга участвовал в спецоперации по подрыву моста. В результате погибли часовые народной милиции ЛНР.

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