Бишкек, , 15:02 — REGNUM В 2021 году реальные денежные доходы населения Киргизии достигли 484,1 млрд сомов (более 378,1 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Бишкек Ken Flottman

При этом реальные денежные доходы населения выросли на 7,1% или на 25 млрд сомов (около 19,6 млрд рублей) по сравнению с предыдущим годом и составили 6 268 сомов (4 896 рублей) в месяц. В сравнении с 2020 годом этот показатель увеличились на 5,3% или на 315 сомов (246 рублей).

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