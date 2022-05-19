Бишкек, 19 мая 2022, 15:02 — REGNUM В 2021 году реальные денежные доходы населения Киргизии достигли 484,1 млрд сомов (более 378,1 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.
При этом реальные денежные доходы населения выросли на 7,1% или на 25 млрд сомов (около 19,6 млрд рублей) по сравнению с предыдущим годом и составили 6 268 сомов (4 896 рублей) в месяц. В сравнении с 2020 годом этот показатель увеличились на 5,3% или на 315 сомов (246 рублей).
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