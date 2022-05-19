Тобольск, Тюменская область, 19 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Тобольске по факту выявления у 40 воспитанников детского сада инфекционного заболевания возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

ИА REGNUM Ребенок

Прокурорская проверка установила, что в период с 1 по 10 мая 2022 года в детском саду № 16 Тобольска для питания несовершеннолетних была приготовлена грудка цыплят бройлеров, не отвечающая требованиям безопасности пищевой продукции, что повлекло распространение сальмонеллёза среди 40 детей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья… детей в возрасте до шести лет»).