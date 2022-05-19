Нижний Новгород, 19 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В 2021 году в Нижнем Новгороде приватизировали в общей сложности 178 объектов муниципального имущества. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по имуществу и земельным отношениям.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

По имеющейся информации, за прошлый год приватизированы принадлежавшие городу 103 нежилые помещения площадью 15,5 тысячи квадратных метра и одно сооружение протяженностью 187 метров стоимостью более 211,9 млн рублей.

Также были проданы семь муниципальных земельных участков площадью 13,4 тысячи квадратных метра на сумму около 41,2 млн рублей.

Кроме того, в уставной капитал АО «Теплоэнерго» были внесены пять объектов нежилого фонда, 59 сооружений и три земельных участка общей стоимостью свыше 46,9 млн рублей.

Отметим, что в 2021 году в прогнозный план приватизации муниципального имущества в Нижнем Новгороде входил только 121 объект.