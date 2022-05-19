Бишкек, 19 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Спецкомиссия Министерства здравоохранения Киргизии проверила 370 частных медицинских учреждений на соответствие лицензионным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав Киргизии Киргизские врачи

Читайте также: Глава минздрава Киргизии намерен закрыть 300 частных клиник

По её итогам принято решение закрыть 111 частных клиник и врачебных кабинетов — за отсутствие лицензии, оказание не указанных в лицензии медицинских услуг и другие грубейшие нарушения.

Также стало известно о том, что Минздрав Киргизии оштрафовал 148 частных медицинских организаций за несоблюдение стандартов инфекционного контроля.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»