Омск, 19 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Полицейские разыскивают мошенницу, похитившую золотые украшения у омской студентки. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в УМВД по Омской области.

Эмблема МВД

19-летняя студентка обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Оперативники выяснили, что преступление произошло в дневное время. Когда девушка возвращалась домой после занятий в колледже, на улице Добролюбова её окликнула неизвестная. Женщина назвала студентку по имени и начала рассказывать о якобы наложенной порче.

По просьбе незнакомки девушка в безлюдном месте сняла все свои украшения. «Целительница» завернула браслет, три кольца и серьги в бумажный лист, совершила со свёртком ряд манипуляций и ушла. Свёрток остался в руках потерпевшей, однако она обнаружила в бумажном листе лишь песок.

Возбуждено уголовное дело по ч. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сумма ущерба — 30 тысяч рублей.

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