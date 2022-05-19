Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбургской области в Центре выявления и поддержки одарённых детей «Гагарин» появятся новые направления работы. Попечительский совет организации решил открыть отделения по основам безопасности жизнедеятельности и киберспорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Киберспорт Piqsels.com

«В рамках работы киберспортиного направление планируется проведение муниципальных и региональных чемпионатов по наиболее популярным дисциплинам, по итогам которых будут формироваться сборные команды области для участия в чемпионатах более высокого уровня. Планируется охват более 1000 детей Оренбургской области. Конечной целью будет вовлечение молодёжи в область информационных технологий с последующим обучением новым специальностям, таким как геймдизайн, компьютерная графика, 3D-моделирование и программирование, и другим», — отметил директор Центра выявления и поддержки одарённых детей «Гагарин» Алексей Уржумов.

Добавим, центр «Гагарин» открылся в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На сегодняшний день на базе центра работает пять площадок — в Оренбурге и Орске. Занятия посещают около 20 тысяч школьников.

«Правительство области ежегодно увеличивает объем средств для обеспечения работы центра. В этом (2022) году дополнительно выделили 6 млн рублей, так как выросло число площадок «Гагарина». Кроме того, 55 млн рублей из областного бюджета пойдут на капремонт здания Губернаторского многопрофильного лицея, где разместилась основная площадка Центра одаренных детей», — сказал губернатор Денис Паслер.

В центре работают ведущие педагоги, преподаватели высшей школы, учёные, деятели культуры, выдающиеся спортсмены и тренеры Оренбургской области. «Гагарин» оснащён современными научными лабораториями и мастерскими по стандартам «Сириуса». На орской площадке занимаются авиамоделированием, радиоконструированием, робототехникой, программированием и компьютерной графикой. В Оренбурге действуют «Центр микроскопии и микробиологии», «Спортивный зал для занятий самбо», мастерские по программам «Гончарное искусство и керамика», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Композитные материалы», «Многоосевая обработка материалов». Подростки учатся конструкторскому и инженерному делу, углубленно занимаются наукой. Для ребят это возможность получить практические навыки и стать востребованными профессионалами в будущем.

«Мы стараемся открыть доступ к возможностям центра как можно большему числу школьников. Весь текущий учебный год в лабораториях и мастерских проходили уроки технологии для 2000 ребят из школ Оренбурга, Сакмарского и Оренбургского районов», — обратил внимание министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.

Центр работает не только для школьников, но и активно сотрудничает с ведущими вузами региона. Оборудование в лаборатории оптической микроскопии — одно из лучших в стране и превосходит по оснащению «Центр новых технологий» Немецкого музея в Мюнхене. Микроскоп применим не только в области биологии, но и в физике, материаловедении.

Мобильные лаборатории позволяют юным краеведам, археологам, астрономам, геологам, живописцам, скалолазам, биологам проводить исследования в полевых условиях. На базе центра «Солнечная страна» в Тюльганском районе есть выездная астрономическая смена, которая организована при помощи мобильных лабораторий.