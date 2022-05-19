Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Дорожные работы, развёрнутые на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, должны быть завершены в июне. Донской губернатор Василий Голубев поручил держать ситуацию на постоянном контроле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 19 мая.

Ромашова Елена Трасса М-4

Сегодня выполнено более половины запланированных работ. Ремонт ведётся в круглосуточном режиме. В результате будет отремонтировано 108 километров участка трассы к пику сезона отпусков.

«За ходом ремонта должен быть жёсткий и постоянный контроль. Заказчику и подрядным организациям надо сконцентрировать все силы, чтобы завершить ремонт как можно оперативнее, но не в ущерб качеству. Привести в порядок дорогу М-4 «Дон» требуется в июне», — поручил донскому минтрансу губернатор.