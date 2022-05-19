Сеул, 19 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 19 мая телефонные переговоры с замглавой российского МИД Игорем Моргуловым, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Kremlin.ru Флаги России и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в КНДР и недавние ракетные пуски, а также обменялись мнениями о контрмерах.

Ким Гон призвал Россию сыграть конструктивную роль в сдерживании КНДР.

Предполагается, что во время телефонного разговора южнокорейская сторона призвала Москву оказать Пхеньяну поддержку в борьбе с коронавирусом.

Известно, что 17 мая Игорь Моргулов встретился с послом КНДР в Москве. В ходе встречи представители двух стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся отношений между странами, включая сотрудничество в борьбе с COVID-19.