Москва, , 14:54 — REGNUM Действие антироссийских санкций можно разделить на два периода: краткосрочный и долгосрочный, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если анализировать последствия в краткосрочном периоде, то благодаря наличию подушки безопасности в виде резервов ФНБ и грамотной политике ЦБ, российская экономика устояла против шоковых мер со стороны западных стран.

Действительно, сотрудничество с КНР, Индией и Турцией способствовало сглаживанию разрыва финансовых и товарных цепочек. Но данная позиция была выгодна всем сторонам.

Насколько санкционные ограничения отразятся на экономических показателях российской экономики в долгосрочном периоде говорить преждевременно.

На развитие событий будет влиять геополитическая ситуация, интенсивность и качество мер поддержки со стороны правительства РФ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, писала газета Süddeutsche Zeitung.

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