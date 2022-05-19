Москва, 19 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине обсудили по телефону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Об этом 19 мая сообщили в МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

«Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации СВПД по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры по ядерной сделке с Ираном продолжаются.