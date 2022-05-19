Донецк, 19 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 14:20 был открыт огонь с украинских позиций в Новомихайловке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Железной Балки и Горловки в Донецкой Народной Республике.