Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Проект поправок в конституцию Казахстана не предполагает внесения дополнительных гарантий экс-президенту республики Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минюста страны, обрадованном 19 мая.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напротив, проект закона о внесении изменений в конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента», — говорится в сообщении.

В минюсте отметили, что планируется убрать пункт, который позволяет Назарбаеву избираться президентом неограниченное количество раз, а также лишить его полномочий, предусмотренных законом «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Это касается неприкосновенности имущества Назарбаева и членов его семьи.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно в Казахстане вместо суперпрезидентской республики сделать президентскую с сильным парламентом. Для внесения поправок в конституцию на 5 июня назначен референдум.