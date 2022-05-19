Париж, , 14:48 — REGNUM Команда французской киностудии Oble работает над биографическим сериалом об основателе китайской компании Alibaba Джеке Ма (настоящее имя — Ма Юнь). Об этом 19 мая пишет Variety.

Джек Ма Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, детали сериала, такие как дата начала съёмок, режиссёр и возможный дистрибьютор не раскрываются. Но в Oble рассказали, что студия будет тесно сотрудничать с писателем Дунканом Кларком, автором книги «Alibaba. Дом, который построил Джек Ма», которая легла в основу проекта.

ИА REGNUM напоминает, что Alibaba Group — китайская публичная компания, основанная в 1999 году и работающая в сфере интернет-коммерции. Фирма является владельцем веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.

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