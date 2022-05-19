Ульяновск, , 14:47 — REGNUM В Ульяновской области количество выздоравливающих от ковида последние дни остаётся примерно на одном уровне, а количество летальных исходов растёт. Это следует из сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 19 мая, с начала пандемии в Ульяновской области вылечился от ковида 196 871 человек, из них 18 мая выписаны 65 пациентов. Отметим, что за последнюю неделю, с 12 по 18 мая, ежедневно выздоравливают 62 — 68 ковидных пациентов.

Вторые сутки подряд в Ульяновской области умирает по одному ковид-больному. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 4674 человек.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновской области доля вылечившихся от ковида составляет 97,22%, уровень смертности — 2,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 078 380 лабораторных исследований на коронавирус, по итогам которых подтверждено 202 494 случаев заражения.

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