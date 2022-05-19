Москва, , 14:52 — REGNUM Ядерное оружие как сдерживающий фактор обеспечивает существование России в нынешних границах. Об этом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Алексей Лихачев Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, не хочется даже думать о том, каким был бы сегодняшний конфликт на Украине, если бы атомного оружия у России не было.

«Не будь атомной промышленности, я вам это ответственно говорю, — не было бы нашей страны в современных границах», — подчеркнул Лихачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Лихачёв заявил, что Росатом не намерен сокращать расходы на приоритетные задачи, связанные с атомными технологиями будущего, несмотря на ухудшение экономической ситуации.

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