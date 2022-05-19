Москва, 19 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Ядерное оружие как сдерживающий фактор обеспечивает существование России в нынешних границах. Об этом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

По его словам, не хочется даже думать о том, каким был бы сегодняшний конфликт на Украине, если бы атомного оружия у России не было.

«Не будь атомной промышленности, я вам это ответственно говорю, — не было бы нашей страны в современных границах», — подчеркнул Лихачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Лихачёв заявил, что Росатом не намерен сокращать расходы на приоритетные задачи, связанные с атомными технологиями будущего, несмотря на ухудшение экономической ситуации.

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