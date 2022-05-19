Пенза, , 14:45 — REGNUM Заморозки в воздухе и на поверхности почвы прогнозируются в ближайшие сутки на территории Пензенской области. Об этом 19 мая сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Снег в мае Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пятницу, 20 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность, вероятен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. В ночное время температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —2 ˚С. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

В выходные, 21–22 мая, вероятность кратковременных дождей сохранится. Температура воздуха по ночам составит 0…+5 ˚С, в светлое время суток — от +9 до +15 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии ночью и утром 20–22 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до —2 градусов.

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