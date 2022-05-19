Омск, 19 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, с 19 по 22 мая в Омской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Также прогнозируется ветер, порывы которого местами могут достигать 15-20 м/с.

Население просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ожидается аномальная жара.

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