Москва, , 14:45 — REGNUM Преимущества легализации криптовалют видят разные экономики — в том числе предприятия реального сектора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход.

Криптовалюта Capital.ru

«В заявлении министра промышленности и торговли, видимо, речь идет об использовании платформ цифровых финансовых активов, которую сейчас запускает Сбербанк.

Возможности платформы позволяют юридическим лицам выпускать собственные токены и привлекать инвестиции с рынка, вкладывать временно свободные средства с целью получения дохода.

Фактически, речь идет о функциональной разновидности векселей нового типа — вероятно, это повысит прозрачность финансовых операций, в том числе и для предотвращения мошеннических или коррупционных схем.

На данный момент инициативы разных ведомств о легализации криптовалют консолидируются в документах Банка России, который разработает конкретные формы и алгоритмы использования криптоинструментов.

Однако стоит отметить, что пока в планы регулятора не входит легализация популярных криптовалют (биткойна и эфириума) как платежного средства для населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что криптовалюты со временем неизбежно будут легализованы в России.

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