Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов от ковида. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 19 мая, в Чувашии всего официально выявлено 79 444 случая заражения коронавирусом, из них 18 мая — 53.

Количество вылечившихся достигло 73 624 человек, что составляет 92,67% от числа подтверждённых случаев инфицирования.

Что касается суточной статистики, то 18 мая госпитализирован в ковидные стационары 51 больной, вылечился 21 пациент. Новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии стали 4633 жителя Чувашии.