Салават, Башкирия, , 14:51 — REGNUM Женщину осудили за хищение ювелирных изделий стоимостью более пяти млн рублей в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ювелирный магазин

В суде установлено, что с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года фигурантка уголовного дела, работая администратором торгового зала ювелирного магазина, под видом возврата на склад поставщика неликвидного товара присвоила свыше 60 изделий.

В материалах дела указано, что помимо этого, подсудимая похитила из магазина более 150 украшений, а также лом ювелирных изделий, скупленный у клиентов.

«Похищенное женщина сдала в ломбард, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В результате неправомерных действий компании причинен ущерб в размере более 5,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. Свою вину обвиняема признала. Сотрудники полиции из ломбарда изъяли изделия общей стоимостью более трех млн рублей.

В результате Салаватский городской суд назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой его исполнения до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Сообщается, что прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке.