Курган, 19 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 19 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 11 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 22 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 19 мая выявлено 104 286 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 228 человек, скончались 1430 пациентов.