Пекин, , 14:43 — REGNUM Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объёмов нефти для пополнения стратегических запасов. Об этом 19 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Нефть Blick.ch

Издание утверждает, что обсуждение идёт на правительственном уровне при незначительном участии нефтяных компаний. Китай хочет использовать нефть для стратегического резерва.

Отмечается, что детали сделки пока не определены и нет гарантий, что она будет заключена.

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