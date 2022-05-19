Москва, 19 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. О героических действиях сержанта Дениса Шмалюка в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 19 мая в Минобороны России.

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Уточняется, что в ходе патрулирования в районе расположения позиций батальонно-тактической группы ВС РФ сержант обнаружил засаду из восьми украинских нацистов, готовившихся напасть на российских военных.

Также указывается, что, мгновенно оценив ситуацию, Шмалюк скрытно приблизился к радикалам и бросил две гранаты, чем ликвидировал двоих из них, а остальные шестеро сдались ему в плен

Кроме того, отмечается, что после прибытия подкрепления, плененных националистов доставили в штаб батальонно-тактической группы и там они во время допроса выдали местоположение позиций сосредоточения киевской военной техники, по которым впоследствии был нанесен авиаудар.

«Мужество и героизм сержанта Шамалюка позволили в одиночку задержать 6 националистов и предотвратить диверсию в отношении российских Вооруженных Сил», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях старшего лейтенанта Леонида Калашникова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины